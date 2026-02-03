Петков мечтае пак за Левски

Марин Петков се надявам да завърши кариерата си в Левски, след като направи звучен трансфер в саудитския Ал Таавун. „За всеки млад български футболист такъв ход е добър – каза националът пред dsport. - Човек никога не трябва да съжалява. Левски е любимият ми отбор и бих искал да завърша кариерата си там. Но времето ще покаже. Сега да го караме на краткосрочни цели.“

Договорът на халфа е за две години и половина. Петков ще има шанс да се срещне със суперзвезди начело с Кристиано Роналдо. Португалецът очевидно е недоволен от липсата на трофеи в Ал Насър и се заговори за бойкот.

Заедно с Петков трансфер направи кавалерът на „Златната топка“ Карим Бензема. Французинът, канонизирал се като легенда на Реал (Мадрид), смени Ал Итихад с шампиона Ал Хилал. Принц Ал-Уалид бил Табал Абдулазис лично е финансирал сделката, както и на още пет нови попълнения на клуба. Досега Бензема има 83 мача, 54 гола и 17 асистенции в саудитския футбол.

Ситуацията на Роналдо обаче е крайнно неясна. Въпреки че най-лесният начин да стигне до гол №1000 в кариерата си е да остане в страната, Кристиано вдигна бунт, че не са взети попълнение, с които да може да стане шампион. Роналдо е най-скъпоплатеният футболист в света с около 500 000 евро заплата на ден.