Гижденов е съдия №1 на България

Радослав Гидженов получи наградата за съдия №1 на България през 2025 година. Реферът получи наградата от легендата в бранша Антон Генов, който дълги години се славеше като най-добрия ни арбитър. Гидженов си тръгна с Меч на победата – Черния рицар. Церемонията води Петя Кузева, журналист в Труд news.

След Гидженов при раздаването на призовете останаха Георги Кабаков и Васил Минев. За най-добър страничен арбитър беше отличен Мирослав Максимов, а след него са Георги Дойнов и Станимир Илков. Награда имаше и за съдията, който е най-добър при видеоарбитрите ВАР – Никола Попов.

Нито една от дамите ни не успя да направи конкуренция на дългогодишната победителка Християна Гутева, която редовно получава мачове в Първа лига. Най-добър асистент е Павлета Рашкова.

„От началото на мандата ми основна цел е съдиите да бъдат безпристрастни – коментира Георги Иванов, президент на БФС. - Авторитет се гради за цял живот, а може да бъде загубен за минута. Надявам се всички да казват, че българското съдийство се е променило. Имиджът започва са се изчиства.“

Българските рефери начело с Кабаков редовно получават наряди дори за евротурнирите. Пловдивчанинът е в списъка на УЕФА и постоянно е в графите за Шампионската лига.