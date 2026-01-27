Димитър Пенев „оживява“ пред театър „Иван Вазов“

Димитър Пенев ще „оживее“ в четвъртък с уникална изложба пред народния театър „Иван Вазов“. Доайенът на спортните фотографи Бончук Андонов е организаторът, който направи всичко възможно всеки жител или гост на столицата да види в снимки живота на треньор №1 на ХХ век. Ще бъдат изложени 80 уникални фотоси, които ще „разкажат“ живота на Стратега от Мировяне, който ни напусна на 80-годишна възраст на 3 януари. Инициативата е на столичния кмет Васил Терзиев.

„Най-голямо внимание сме обърнали на великия 17 ноември 1993 година на „Парк де Пренс“ и на епопеята с последвалото американско лято – разказа Андонов. - Намерили сме снимки от престоя на Пената в Локомотив (София), когато печели първата си титла и се засича с Никола Котков и Спиро Дебърски. После идват времената в ЦСКА, когато там са Манол Манолов, Георги Найденов, Крум Янев и Иван Колев. Има снимки от националния отбор, където Старшията игра на три световни първенства.“

Андонов разказа и най-яркия си спомен, свързан с Пенев. Той датира от 1970 година. „Дипломната ми работа беше да снимам запалянковци, както наричаха феновете тогава – разказва Андонов. - Трябваше да вляза на стадиона и си купих билет. Но милицията не ме пускаше до терена. Тогава един любител фотограф, когото явно познаваха и беше счетоводител във вестник „Народен спорт“, извика Пената. И Пенев разбута милиционерите, вкара ме на терена. Това предупредели моята кариера.“