Националите ще се местят на „Армията“

Националният селекционер Александър Димитров намекна, че България ще заиграе скоро на новия стадион „Българска армия“. Арената трябва да открие врати през лятото.

„Приляга на националния отбор да играе на най-добрите арени, трябва да се гордеем с новия стадион на ЦСКА“, рече Димитров пред Спортал. Именно на „Армията“ бе и последният двубой на Христо Стоичков в националния отбор – срещу Англия през 1999 година. Като футболист Димитров е играч в ЦСКА.

България няма да бъде с най-добрите си футболисти на далекоизточното турне, където ни изпрати ФИФА. Димитров ще даде шанс и на нови футболисти. Домакин на турнира ще е Индонезия, а освен нас ще играят екзотичните Соломонови острови и островите Сейнт Китс и Невис. Програмата още не е ясна, ще имаме два мача.

„Благодаря на БФС, че организира за мен и помощника ми Явор Вълчинов да проследим подготовката на българските отбори в Анталия – каза Димитров. - Тук има и доста играчи от чужди тимове, които по принцип рядко успяваме да видим на живо. Турнирът в Индонезия ще ни даде шанс да срещнем отбори от съвсем друг футбол, от други континенти. Прекарал съм три прекрасни години в Индонезия. Там футболът е религия. На тренировки идват по 5000 фенове Целта на Индонезия е да се класира за Мондиал 2030. Селекционер им е нидерландската легенда Патрик Клуйверт.“

Димитров обясни, че трима-четирима от най-опитните няма да бъдат повикани. Макар в ЦСКА, Левски и Лудогорец да играят малко българи, изглежда абсурдно борещите се за титлата отбори да си пуснат националите в средата на март на толкова дълго и изморително пътуване.

„Имах ползотворни срещи с треньорите на ЦСКА и Левски – продължи Димитров. - Говорихме какво очакваме от националите.“

През юни България ще се изправи срещу много по-силни съперници. Селекционерът разкри, че ще са отбори, които ще участват на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.