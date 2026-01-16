Пиедраита припомни първите чужденци в ЦСКА

Алехандро Пиедраита показа забележителни познания за новия си клуб ЦСКА. В интервю пред клубния сайт крилото заяви, че много добре знае за първите чужденци при „червените“. В началото на 90-те години на миналия век на „Българска армия“ играха Бернардо Редин и Карлос Пимиенто.

„Много съм доволен, че съм в ЦСКА и следвам техния път – каца Пиедраита. - В първия ми мач на лагера в Анталия се чувствах добре. Съотборниците ми помагаха. Имах шанс да вкарам гол, но другия път ще стане. Желанието ми да дойда в ЦСКА беше много силно. Знам историята и какво представлява клубът. Отборът ни е страхотен и има отличен треньор. Обещавам на феновете, че могат да разчитат на мен. Чувствам се като един от тях. Аз съм боец на терена и винаги се раздавам докрай. Знам колко много се изисква да играеш в ЦСКА. Впечатлен съм от клиповете с агитката, които гледах. Дербито ЦСКА – Левски прилича на Ривър Плейт – Бока Хуниорс в Аржентина.“

Вторият мач на Пиедраита за „червените“ ще е в събота. Отборът играе срещу чешкия Млада Болеслав отново в Анталия.