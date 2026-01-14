ЦСКА стартира със загуба 2026 година. Поражението обаче е без никакво значение като резултат, тъй като това бе едва първа контрола от лагера в Анталия – 0:2 срещу полския Корона. След час игра се разписа Мариус Шчепински, а после и Пау Реста. За Корона игра националът Владимир Николов, който получи и жълт картон за симулация.

Христо Янев, треньорът на ЦСКА, даде шанс за дебют като титуляри на Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита. На почивката влязоха други двама нови – Макс Ебонг и Лео Перейра. През първото полувреме чисто положение за ЦСКА изпусна Пиедраита. За половин час влезе и третият вратар на „червените“ Даниел Николов. Веднага след втория гол на Корона червен картон получи Адриан Лапеня заради обида към съдията.

Следващата контрола на ЦСКА е на 17 януари срещу чешкия Млада Болеслав от 15,30 часа.

В същото време ръководството за първи път разкри подробности за терена, който ще се постави на реконструирания стадион „Българска армия“. Дренажната система ще е последен писък на модата, пишат от ЦСКА. Тя ще отводнява до съвършенство дори при пороен дъжд. Подобни системи и терени са били използвани на стадионите по време на световното първенство в Катар през 2022 година.

Новият стадион „Българска армия“ трябва да отвори врати през лятото.