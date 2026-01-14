“Армията“ с най-качествен терен на Балканите

ЦСКА разкри кога и какъв ще бъде теренът на реконстуирания стадион „Българска армия“. Тревната настилка ще последната основна част от арената, която ще бъде завършена.

Ето какво написа клубът:

ЦСКА реализира нова ключова стъпка за превръщането на „Българска армия“ в най-модерния футболен стадион в България, след като сключи договор с една от най-утвърдените компании в световен мащаб за изграждане на бъдещия терен на съоръжението. Сътрудничеството с глобалния лидер в индустрията – ирландската SIS Pitches, е гаранция, че „армейският“ дом ще разполага с тревна настилка от последно поколение и ще покрива най-високите стандарти на международно ниво.

Теренът на „Армията“ ще отговаря на изискванията за финал от европейските клубни турнири и не само ще е най-добрият на Балканския полуостров, но няма да отстъпва на покритието на най-известните футболни арени в Европа.

Най-долният пласт ще е съставен от ситна фракция трошен камък, върху който ще бъдат положени пластове от пясък.

Изключителното качество на бъдещия терен на „Българска армия“ ще се гарантира и от активната дренажна система по последен писък на модата. Технологията, която ще се използва при изграждането й, е интегрирана само на водещи стадиони в Европа, като например на реконструирания „Ноу Камп“ в Барселона и стадиони от Висшата лига на Англия.

„Армията“ ще е един от малкото в Европа, който ще разполага с толкова модерна дренажна система – тя ще е способна до отводнява до съвършенство дори при изключително силен и продължителен дъжд.

Системата ще бъдат оборудвана с 12 специални сензора, които ще контролират и отчитат влажността, температурата, наличието на соли и на кислород в почвата и коренната система на тревата и на тази база - както автоматично, така и ръчно, ще могат да се променят режимите на работата й и да се постигат желаните параметри.

За оптималното състояние на терена ще се „грижат“ отоплителна и напоителна система от най-високо международно качество.

Тревното покритие ще се изпълни чрез модерна хибридна технология, каквато се използва по терени във водещите първенства.

По аналогичен начин са изградени половината от терените, които преди 3 години посрещнаха двубоите от най-високия футболен форум – световното първенство в Катар.

SIS Pitches e предпочитан партньор за изграждане на терени от някои от най-големите клубове в Европа и света, сред които Манчестър Сити, Барселона, Ривър Плейт и др.

Същинската дейност по изграждането на терена ще стартира на 1 март 2026 г., като плановете са тревното покритие да е напълно готово за приемане на футболен двубой на 1 юли.

ЦСКА планира да използва партньорството със SIS Pitches и за изграждане на един от терените на клубната база в Панчарево.