Вратарски дуел в ЦСКА

Нов вратарски дуел се очаква в ЦСКА след завръщането на Димитър Евтимов. Миналата зима пра „червените“ дойде Фьодор Лапоухов и измести Густаво Бусато, а треньор беше Александър Томаш. Сега битката ще е между двама национали. Лапоухов пази вратата на Беларус, а благодарение на отличните си изяви в Ботев (Враца) наш национал стана Евтимов. Предвид завръщането кадъра от школата на Христо Стоичков мястото на Бусато съвсем изстина. Договорът на бразилеца изтича в края на сезона, но много вероятно да бъде прекратен още сега.

При всички положения Лапоухов е с едни гърди напред Евтимов, защото вече е наложен като титуляр в ЦСКА. От друга страна българинът беше под ръководството именно на Христо Янев в Ботев (Враца) до завръщането на наставника при „червените“. Евтимов беше най-добър в най-важните мачове като тези с ЦСКА, Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948. В първия му период на „Българска армия“ стражът беше основно резерва.

“Врачани, взех решение, за което може би някои от вас няма да са съгласни, но не мога да избягам от това, което иска сърцето – написа Евтимов в своята страница във фейсбук. - Във Враца получи уважение, обич и оставам с приятели за цял живот. На всички искам да благодаря, че ме приехте като ваш от първия ден и ме накарахте да се почувствам у дома си.“

Евтимов многократно е показвал огромната си любов към ЦСКА. Към него е имало интерес и от други клубове в Първа лига, но обаждането от „Армията“ е оставило всичко на заден план.

ЦСКА продължава да освобождава ненужни футболисти. Тръгна си колумбийският защитник Браян Кордоба, който беше привлечен за 1,3 милиона евро при предишното ръководство, но въобще не успя да се наложи в състава. През този сезон бранителят влезе само няколко пъти като резерва.

ЦСКА изпрати в Ботев (Враца) под наем двама футболисти, за които в момента няма място – Сейни Санянг и Мартин Стойчев. При добри изяви те могат да се завърнат на лято в София.