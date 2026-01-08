Ето'о е №1 за феновете на ЦСКА

Джеймс Ето'о е най-добрият футболист на ЦСКА за есенния полусезон. Спонсорът на клуба WINBET направи допитване сред феновете си, в което камерунският халф спечели 45 процента от гласовете. Адашът на своя именит сънародник и бивш ас на Барселона изпревари Бруно Жодао и Леандро Годой. За португалеца гласуваха 22 процента от „червените“ привърженици, а за аржентинския голмайстор – 19 на сто.

В началото на сезона Ето'о имаше проблеми с треньора Душан Керкез, но след смяната му с Христо Янев се превърна в истински лидер на ЦСКА. Голямо разочарование за халфа е, че не бе повикан в състава на Камерун за Купата на африканските нации. В последните години играчът на ЦСКА редовно пътуваше до родината си заради националния отбор.

В същото време алжирски талант е в полезрението на „червените“. Клубът от Борисовата градина се интересува от Лофти Бусуар. Нападателят е на 21 години, а ЦСКА вероятно ще търси таран до началото на втория полусезон. Бусоар има договор до края на сезона, а в момента цената му е 300 000 евро. В ЦСКА имат отлични спомени от Алжир заради вратаря Раис М'Боли, който блестеше на „червената“ врата преди малко повече от 10 години.

Христо Янев няма да вземе за лагера в Анталия колумбийския защитник Браян Кордоба. Бранителят много рядко влиза в състава, откакто дойде в ЦСКА, но договорът му е до 2027 г. Вероятно договорът му ще бъде разтрогнат.