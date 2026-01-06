ЦСКА прави селекция за пробив в Европа

Голямата цел на ЦСКА е създаване на отбор, който не само да се класира за евротурнирите, но и да направи пробив в тях. В деня на първата тренировка клубът официално обяви двама нови – Лео Перейра и Андрей Йорданов. Бразилското крило идва от Регаташ с договор за три години. Най-големият клуб в кариерата на 25-годишния Перейра е Коринтианс, грандът от мегаполиса Сао Пауло. В Европа е защитавал цветовете на португалския Маритимов.

Андрей Йорданов, защитник на Ботев (Пд), е новият ляв защитник на ЦСКА. 24-годишният бранител изигра 41 мача за „канарчетата“, в които вкара 1 гол и даде 4 асистенции. С привличането му е свързано и един сериозен интерес към футболист на ЦСКА. Аржентинският Сан Лоренсо, любимият клуб на предишния папа Франсиск, е харесал Анхело Мартино. Левият бек се наложи като твърд титуляр в „червената“ защита. Преди Нова година се заговори, че и грандът Ривър Плейт наблюдава Мартино. Според сайта за трансфери „Трансфермаркт“ цената му е 1 милион евро. Договорът на Мартино с ЦСКА е до 2028 година.

Отвъд Океана „долетяха“ информации, че най-успешният български клуб се интересува от Ален Абондо. Еквадорецът за последно е играл заедно с Лионел Меси в Интер Маями, но основно във втория отбор.