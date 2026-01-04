Веласкес иска Левски най-малко на същото ниво

Хулио Веласкес очаква Левски най-малко да задържи новото от 2025 година. „Сините“ започнаха подготовка като убедителен лидер в Първа лига и ще се готвят в Турция за новия сезон.

„Трансферният прозорец е динамичен процес – каза испанският треньор. - Понякога се случват изненади, които са извън наш контрол – във футболен и човешки аспект. Трябва да останем поне на нивото, на което бяхме, а ако можем – да го подобрим.- Не чакаме да отвори прозореца, за да започнем с трансферите. Когато пристигнах миналата година, ми се налагаше да наблюдавам и да диагностицирам. Сега е различно, защото познавам начина на работа.“

Веласкес призна, че не е минал много време за почивка през празниците. „Със син на три години е много трудно, но успях да се изключа – продължи испанецът. - Прекарах повече време със съпругата си, семейството и приятелите. Гледах доста футбол.“

Двама със сигурност напускат Левски. Очаква се всеки момент капитанът Цунами да премине във втородинизионния турски Ъърдър, но първо трябва да мине медицински тестове. А още преди Нова година беше обявена раздялата с Патрик Мислович.

„Ситуацията е нормална – завърши Веласкес. - Разбирамо е желанието на Мислович да си тръгне предвид минутите, които игра. Цунами е на определена възраст и също не бе много на терена. Повече от месец разговарям с него.“