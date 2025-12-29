Легендата Мартин Петров: ЦСКА е огромен бранд

Мартин Петров, един от най-обичаните футболисти на ЦСКА в демократично време, посети и пазарува в новия официален магазин на улица „Солунска“. Свръхзвуковият нападател избра да завърши кариерата си при „червените“ през 2014 година, когато отборът спечели шест поредни победи над Левски по случай стотния юбилей на съперника.

„Поздравявам ЦСКА с откриването на магазина – каза бившият футболист №1 на България. - ЦСКА е бранд и то много голям! Плановете на клуба за развиването му е правилната крачка. Поздравления! Пожелавам успех! Разбира се, че черешката на тортата са резултатите. Като армейци искаме много успехи на клуба през новата година. Ръководството е тръгнало в правилната посока. Да се надяваме следващата година отново да видим феноменалната атмосфера на стадиона, който всички чакаме. И да спечелим Купата на България! На всички пожелавам най-вече здраве, бъдете позитивни и не се отказвайте на мечтите си. Привържениците на ЦСКА никога не трябва да се отказват, защото има трудни времена, но в момента клубът най-много се нуждае от тях. С подкрепата на феновете ЦСКА трябва да излезе там, където му е мястото.”

Петров е шампион на България за 1997 година, когато отборът за последно спечели златен дубъл. Тогава младият нападател дойде като голяма надежда при Георги Василев и се доказа като един от модерните герои на ЦСКА заедно с Димитър Бербатов и Стилиян Петров.