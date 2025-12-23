ЦСКА показа невиждан за България стадион

В 20-минутно видео ЦСКА показа как стадион „Българска армия“ ще бъде невиждан за нашите стандарти. Почти изцяло козирката на реконструираната арена е завършена и се работи усилено по вътрешната част. За първи път феновете видяха кадри от съблекалнята на „червените“, която ще е 87 квадрадни метра. В санитарната част има леден басейн за възстановяване, а ЦСКА е уредил за своя тим и вътрешна зала за загрявка с изкуствена трева.

Представителите на медиите ще имат възможно най-голям комфорт за работа – в миксзона, медия център и зала за пресконференции. Едно от най-важните за феновете места е магазинът и музеят. Те са свързани с топла връзка. Музеят ще бъде на второто ниво на „Армията“. В непосредствена близост до ресторантската част ще бъде изграден детски кът за най-малките запалянковци. ЦСКА спазва абсолютно всички стандарти, наложени от УЕФА.

В същото време най-именитият ирански клуб Естеглал ще се опита да привлече Йоанис Питас. Според местни футболни портали персите са готови да дадат на кипърския национал 1 милион евро заплата годишно. В последните мачове Питас не вкарва толкова много голове за ЦСКА за сметка на Леандро Годой.