Валтер Папазки официално е собственик на ЦСКА. Като председател на фондация „ЦСКА – Червени сърца“ бизнесменът поема 100 процента клуба, след като „Фонд спорт“ ООД му ги прехвърли безвъзмездно.

Папазки създаде фондацията през 2025 година и нейната цел е осигуряване на финансова, институционална и медийна подкрепа на ЦСКА. Целта му е издигане на авторитета на клуба, сплотяване на неговите привърженици, както и подкрепа на значими бивши футболисти, спортисти и деятели. В целите на фондацията влизат също подкрепа за клубове от различни спортове на ЦСКА. По този начин най-успешният клуб на България има шанс да се върне към великите времена от миналото, родил десетки олимпийски, световни и европейски шампиони.

Поне на този етап не се предвиждат структурни реформи в „червения“ футболен клуб. Няма промяна и в заявените цели - завръщане на ЦСКА на върха на българския футбол, силни резултати в евротурнирите и успешна детско-юношеска школа. Като основен приоритет остава реконструкцията на стадион „Българска армия“.

В същото време ЦСКА ще изиграе две „дербита на омразата“ за една седмица срещу ЦСКА 1948 през февруари. Така определи жребият за четвъртфиналите за Купата на България, като вторият двубой ще е за първенство. ЦСКА е домакин на дуела за купата. ЦСКА 1948 се опита да стане приемник на обявилото несъстоятелност акционерно дружество през 2015 година, но не убеди феновете в автентичността си.