Ботев (Пд) поиска нови дати за четвъртфиналите

Ръководството на Ботев (Пд) призова Професионалната лига да промени календара си за мачовете от Купата на България. Четвъртфиналите трябва да се изиграят между 10 и 12 февруари, а жребият за двойките ще е в четвъртък от 11,30 часа.

Ботев напомня, че полуфиналите в турнира са чак на 7 и 22 април. Това прави времевата разлика много голяма, а от друга страна шансът за лошо време през февруари е доста голям. От Пловдив зоват двубоите да бъдат преместени за края на най-малкия месец или за началото на март, като така очакванията за повече публика на стадионите ще е голяма.

За финалната осмица се класира пловдивските Ботев и Локомотив, софийските Левски, ЦСКА и 1948, Арда и Ботев (Враца). Последният участник трябваше да излезе от двубоя Септември – Лудогорец в понеделник вечер.