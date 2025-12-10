Левски без „грешника“ Митков в последния мач

Асен Митков няма да играе в последния мач на Левски за 2025 година. „Сините“ ще приемат третодивизионния Витоша (Бистрица), както повели жребият за осминафиналите за Купата на България. Грозно капитанът на младежките национали беше обиждан от свои, а негова снимка публично беше горена. Сега официалната информация за отсъствието на Митков е лека контузия.

„Асен Митков е играч на Левски като всички останали – каза треньорът Хулио Веласкес. - Към него имам абсолютно доверие. Задачата на мен и щаба ми е да помагаме на всички да дават най-доброто от себе си. Асен няма да е опция за следващия мач, защото има болки. Подхождаме по най-нормалния начин. Извън групата са още наказаният Мустафа Сангаре, Огнян Владимиров и Георги Костадинов. В близките часове очакваме Евертон Бала да стане баща и има позволение от мен и ръководството да отсъства.“

Митков беше обвинен от фенове за загубите от ЦСКА (0:1) и Славия (0:2). Така изведнъж халфът се превърна в „жертвено агне“. Не е изключено ръководството на Левски да потърси трансфер на халфа. Митков е титуляр и капитан на младежкия национален отбор, който се представя солидно в европейските квалификации.

Липсата на основни фигури ще даде шанс на забравените Карлос Охене и Патрик Мислович да играят срещу Витоша. Двамата са в групата. Шансът прати на Левски единствения третодивизионен тим, който е на осминафиналите.