Колумбиец от Аржентина повежда ЦСКА

ЦСКА направи рядко срещана за българските реалности постъпка – обяви трансфер в деня на последния си мач за годината. Колумбиецът Алехандро Пиедрахита беше официализиран минути след победата над Локомотив (Сф) с 2:1 в четвъртфинал за Купата на България. Крилото със силен ляв крак идва от аржентинския Химнасия (Ла Плата) и ще се присъедини още от началото в зимната подготовка на ЦСКА. Новият футболист има 13 мача за отбора според сайта за трансфери „Трансфермаркт“, в които не е отбелязал гол. Не е ясна и сумата, която ЦСКА ще плати за Пиедрахита, както или дали не е свободен агент. „Червените“ имат сериозна нужда да засилят крилата, след като в последните два сезона нито едно от чуждестранните попълнения не впечатли.

Пиедрахита е на 23 години и ще носи фланелка с №77 в ЦСКА. Най-силно е времето в първия му тим Депортиво (Перейра) в родината, където вкарва 10 гола в 96 мача. През 2022 г. крилото става шампион на Колумбия, като участва в 22 двубоя. След това играе за съвсем кратко в аржентинския Банфийлд. Пиедрахита е викан на лагер в националния отбор на Колумбия под 20 години, но няма мачове.

„Искаме да изградим отбор, който да радва феновете и да всява респект“, каза треньорът Христо Янев.