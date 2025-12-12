Лудогорец сбърка, но запази шанс

Лудогорец има всички причини на света да се ядосва за изпуснатата победа срещу ПАОК (3:3), но не и да се отчайва за мястото си в Лига Европа. До последния момент „зелените“ водеха в резултата, след като губеха с 1:2 и 0:1. Грешка на Антон Недялков в края позволи на ПАОК да изравни, а Кирил Десподов откри резултата за гърците. Нападателят не се радва в знак на уважение към бившия си тим.

Лудогорец е 23-и в груповата фаза и държи съдбата в ръцете си. След Нова година отборът гостува на Рейнджърс и приема Ница. Двата следващи съперника все още нямат победа в груповата фаза през сезона и съответно не могат да стигнат до плейофите.

Треньорът Пер-Матиас Хьогмо похвали отбора си за играта срещу ПАОК. За трети път през сезона в групата Лудогорец вкара три гола, като в предишния двубой бе впечатляващото 3:2 срещу Селта.

Националният вратар Димитър Митов спаси дузпа, но неговият Абърдийн отпада от Лигата на конференциите. Шотландците се нуждаеха от победа срещу Страсбург, но загубиха с 0:1. Така последният двубой – гостуване срещу Спарта в Прага, ще е за престиж. Официалният акаунт на УЕФА в туитър обаче специално похвали българския национал за виртуозното спасяване.

Впечатляващ резултат направи гибралтарския Линкълн Ред Импс – победа с 2:1 над чешкия Сигма. Със седем точки тоталният аутсайдер дори е в зоната на класиращите се за плеофите отбори.