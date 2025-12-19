612 дариха пари за Любо Пенев

Над 57 000 лева събра фондация ЦСКА за лечението на Любослав Пенев. В нея са се включили 612 дарители, които искат да помогнат на Ел Голеадор в битката му за живот. Легендарният нападател страда от тежко онкологично заболяване и се лекува в Германия. В официално съобщение ЦСКА разяснява, че Пенев е минал първия курс на имунотерапия, като част от необходимите средства за процедурата в размер на 25 302 лена са осигурени чрез дарителската инициатива на фондацията. От своя страна организацията е дала други 30 000 лв.

В същото време в Бразилия твърдят, че крилото Лео Перейра може да се счига за нов футболист на ЦСКА. Трансферната му сума е 800 000 евро. Парите ще бъдат разделени на половина между последния му клуб Спорт Ресифе и Атлетико Гоянензе, от където е под наем.

Перейра има доста кратък опит и в европейския футбол. Играл е в португалския Маритимо. През последните две години ЦСКА страдаше от липсата на качествени флангови футболисти и Перейра е опит този проблем да бъде решен. Клубът вече обяви привличането на колумбиеца Алехандро Пиедраита, който дойде от аржентинския Химнасия (Ла Плата).