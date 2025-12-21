Васил Терзиев играе за Любо Пенев и каза: Няма развитие за „Герена“

Все още няма развитие около евентуална реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“. В последните месеци идеята потъна в забрава, докато „Българска армия“ придобива все по-завършен вид.

Васил Терзиев, кметът на София, участва в благотворителния турнир, чиято цел е да събира средства за лечението на Любослав Пенев. Градоначалникът беше категоричен, че е там само като футболист.

„За момента няма развитие по стадион „Георги Аспарухов“ - обясни Терзиев. - Проектът е важен и вярвам, че ще се реализира през следващите години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски. Голям спорт не се случва без инвестиции от държавата, общините и клубовете.“

Терзиев пожела бързо оздравяване на Любо Пенев, който все още е в Германия. „Изключително се радвам, че има толкова много отбори – продължи кметът. - Дано стане хубав празник за нашия приятел. Искам всички да пожелаем бързо оздравяване на Любо Пенев и дано скоро отново е сред нас.“

Ел Голеадор вече месец е в Германия, а информациите за него са съвсем малки. Със сигурност се знае, че Любо лекува рак, който е в напреднала фаза. Фондация ЦСКА не спира да събира средства за лечението на легендарния голмайстор. На турнира се включиха негови бивши футболисти като Ивайло Чочев, Валери Божинов и Владимир Гаджев. Всички изразиха увереност, че Пенев ще пребори и това препятствие в живота.