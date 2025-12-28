ЦСКА тръгна по нов път с трансферите

Напълно нова трансферна политика демонстрира ЦСКА в последните седмици. Още преди Нова година клубът привлече двама футболисти – Макс Бонг и Алехандор Пиедраита. Двамата ще започнат подготовка с „червените“ от самото начало и ще имат достатъчно време за адаптация. Последите десетилетия помнят как ЦСКА редовно закъсняваше със селекцията. Оставаше сделките да се сключват в последния момент, а подготовката се водеше с доста юноши.

Друга съществена разлика е категорията нови попълнение. Вече не се търсят свободни агенти, които по различни причини са останали без отбори, а се заплащат трансферни суми. От Казахстан твърдят, че ЦСКА е дал на Астана доста сериозните за българските стандарти 500 000 долара за беларуския национал Бонг. Освен това халфът подписа тригодишен договор, което е доказателство, че ще се разчита дълго на него. В последните години българските клубове с охота щяха да продадат звездата си на Астана, а сега ЦСКА купува именно от най-успелия казахстански клуб.

„2026 година идва с нови предизвикателства и нови възможности да покажем характера, традицията и духа на ЦСКА – каза в коледно обръщение спортния директор Бойко Величков. - Нека да бъде здрава, успешна и червена – изпълнена с победи и незабравими емоции.“

Новата година ще бъде сбъдната мечта на всички фенове – стадион „Българска армия“ ще бъде напълно реконструиран. Ремонтните дейности по арената не спряха и на Коледа. Запалянковци с дронове показа как работници са в Борисовата градина и продължават да изпълняват довършителни по фасадата неща. Очаква се „Българска армия“ да отвори врати за следващия сезон. За последно реален ремонт, но от коренно различен мащаб, беше направен през 1998 година – тогава бяха поставени седалки навсякъде.