Славия обяви официално трансфер в ЦСКА

Славия обяви трансфера на Исак Соле в ЦСКА. Президентът Венцислав Стефанов говори на първата тренировка на „белите“ и разкри, че не е имало възможност да го задържат.

„Соле отива в ЦСКА – каза „белият вожд“. - Причината да се съгласим, е че има договор за още четири месеца. Брат му е мениджър и не иска да го продължи. Затова бяхме принудени да го продадем на Славия.“

„Белите“ вече пратиха национала Мартин Георгиев в гръцкия лидер АЕК. Според Стефанов други изходящи трансфери не се планират. „Ако има оферта, която да ни устройва, ще седнем и ще преговаряме - продължи президентът. - Селекцията е отворен процес. Засега няма нищо конкретно. Всички знаят, че Славия разчита на своите кадри. Старши-треньорът Ратко Достанич гледа, набелязва и ако трябва, ще ги приобщим към първия отбор.“