Лудогорец запази шансове и след загубата на „Айброкс“

Лудогорец запази шансове за класиране в плейофите в Лига Европа въпреки загубата с 0:1 от Рейнджърс. Успех срещу шотландския гранд почти сигурно щеше да изпрати „зелените“ напред. Сега първата задължителна цел е победа над Ница в последния кръг, която може да се окаже недостатъчна обаче.

Лудогорец е на 25-о място в класирането и единствен има 7 точки. С една напред е Селтик, а с две – Лил, Йънг Бойс и Бран. При успех на Лудогорец в четвъртък една издънка на някой от четирите други би класирала българите на бараж.

„Чак след гола на Рейнджърс влязохме истински в мача – призна треньорът Пер-Матиас Хьогмо. - Станич имаше страхотен шанс да изравни. Хареса ми как нападахме в последните 15 минути. Имаме интензитет.“

„Мачът с Ница ще е като финал за нас – добави нападателят Бърнърд Тектепей. - Във футбола никога не трябваш да изглеждаш, все едно си се предал. Вярвам, че ще спечелим последния мач.“

Шанс да влезе директно в осминафиналите има Кирил Деспосов. Нападателят влезе за седем минути в състава на ПАОК при престижната победа с 2:0 над Бетис. В последния мач гърците ще гостуват на Лион, който е първи в класирането и със сигурност продължава без плейофи.