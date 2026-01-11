Христо Янев: Не е лесно да адаптираш шестима нови

Шестте нови попълнения на ЦСКА тръгнаха с отбора за лагера в Анталия. На самолета се качиха Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов.

„Не е лесно да адаптираш шестима нови футболисти – призна треньорът Христо Янев. - При всеки процесът се случва различно. Имаме много работа и пътят е дълъг. Важното е момчентата от първия ден да разберат къде са попаднали и на могат да покажат най-добрите си качества.“

Наставникът не отрече възможността да бъдат привлечени и други футболисти. Досега ЦСКА успя да запази в дълбока тайна всички трансфери. В предишни години винаги излизаше информация от различни „агенти“, като това неведнъж доведе до провалени сделки – входящи и изходящи.

ЦСКА ще изиграе четири контроли в Анталия – срещу Корона (14 януари), Млада Болеслав (17 януари), Черкаси (21 януари) и Нови пазар (23 януари).