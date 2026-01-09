Инспектират терените в Първа лига

Комисия на БФС ще инспектира терените на отборите от Първа лига. Решението беше взето на среща между представителите на федерацията, Професионалната лига и представителите на клубовете. Отсъстваше единствено Черно море. Комисията ще направи проверка на терените седмица пред подновяването на сезона. Голямата цел е клубовете да бъдат призвани да оправят състоянието им.

Една от основните задачи е да бъдат сведени до минимум междинните кръгове, а първият кръг от Купата на България да бъде през уикенда. Затова и следващия сезон ще започне по същото време като сега, въпреки че ще е с два отбора по-малко.

Клубовете от елита прецениха да подкрепят втородивизионните със 17 процента от солидарните плащания от УЕФА.