Левски в нова драма с Пловдив

Левски за втори път влезе в драма с Пловдив. След като Ботев обвини „сините“ в неправомерни разговори с Армстронг Око-Флекс, дойде ред и на Христо Крушарски. Собственикът на Локомотив написа чрез официалния сайт, че е имал само устни разговори с Наско Сираков за Хуан Переа. Шефът на Левски е попитал каква е цената на звездата на „смърфовете“. Официална оферта обаче не е постъпвала

Явно сагата с Ботев приключи въпреки честите послания от стадион „Христо Ботев“. От Лески са превели 300 000 евро и вече представиха Око-Флекс със синята фланелка.

В съобщението за Переа пък Локомотив твърди, че е „отворен за спонсори, съдружници и съмишленици., които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба.“