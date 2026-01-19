Саша Илич мечтае да се завърне в ЦСКА

Саша Илич, легендата на Партизан, призна, че мечтае за втори път в кариерата ски да бъде треньор на ЦСКА. Сърбинът беше уволнен преди две години и половина, а сега води азербайджанския Сумгайт.

„Знам, че се строи нов стадион и ЦСКА го заслужава – каза Илич пред Спортал. - Бих искал в бъдеще да се върна, защото имам недовършена работа. Имах отлично сътрудничество с всички хора в клуба. Феновете много ме подкрепяха. Когато дойдох в ЦСКА, запалянковците бойкотираха. Пропускът от дузпа на Иван Турицов е един от най-трудните моменти в кариерата ми, а също и в неговия.“

В същото време спортният директор Бойко Величков и хора от щаба на Христо Янев изгледаха контролата на омразния на феновете ЦСКА 1948 срещу полския Ягелония. Двубоят завърши 1:1. Двата отбора ще се изправят един срещу друг два пъти в рамките на седмица – за първенство и в четвъртфинал за Купата на България.

ЦСКА досега има две загуби в контролите в Анталия, а в сряда е третата проверка срещу украинския Черкази.