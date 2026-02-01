Предлагат улица и алея „Димитър Пенев“

Инициативен комитет предлага столична община да кръсти улица и алея на легендарния Димитър Пенев. Идеята е на Виктор Райковски, създател на сдружение „Бъди общественополезен“. От създаването си преди осем години то има над 100 реализирани инициативи. Стратега почина на 3 януари на 80 години.

„Пенев ще остане в историята на българския футбол като най-великия треньор на ХХ век – каза Райковски. - Скромен, достъпен, с неповторимо чувство за хумор. Но най-вече като обедините на обществото. Пенев е носител на орден „Стара планина“ и Почетен гражданин на София. В негова памет ние от сдружение „Бъди общественополезен“, негови приятели и привърженици създадохме инициативен комитет „Улица и алея Димитър Пенев“ с предложение да бъдат кръстени на негово име. Мировяне и квартал „Изток“ бяха негов дом. Не е тайна, че през по-голямата част от живота си той живя в кв. „Изток“. Затова и ние предлагаме улица „Пиер Дегейтър“ да бъде преименувана в чест на Пенев. Борисовата градина пък е домът на на неговия любим отбор ЦСКА. Затова предлагаме алеята пред сектор Г до чешмичката пред обсерваторията на Софийския университет да носи името му.“

Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“, вече разкри, че на стадион „Българска армия“ ще има статуя на Пенев.

