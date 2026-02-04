Стоилов си взе любимец в Измир

Станимир Стоилов привлече свой любимец в Гьозтепе. Националът Филип Кръстев отива в Измир от втородивизионния английски Оксфорд, където не успя да се наложи през сезона. Халфът беше основен играч, когато Мъри водеше Левски в последния си „син“ период. В социалните мрежи фенове на тима се радват на трансфера и го определят като събиране между баща и син.

Кръстев трябва да смени Жуниор Ойлатан, който беше продаден на истанбулския гранд Бешикташ. Засега българският национал ще играе като преотстъпен до края на сезона.

Кариерата на Кръстев започна в Славия, от където го купи Манчестър Сити. Английският колос обаче непрекъснато го пращаше под наем. Така пътят на национала мина през Ломел, Троа, Камбуур, Лос Анджелис ФК, Цволе и Оксфорд.