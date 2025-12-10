Хьогмо иска 9 точки от 3 мача

Пер-Матиас Хьогмо, треньорът на Лудогорец, поиска девет точки в последните три мача от груповата фаза в Лига Европа. Стартът на серията е срещу ПАОК с Кирил Десподов в четвъртък вечер в Разград. След това „зелените“ ще се срещнат срещу Ница и Рейнджърс.

„Културата ни е да сме на най-високо ниво във всеки двубой – каза Хьогмо. - ПАОК е по-различен тим от Селта, който победихме. Проникваме в линиите. Трябва не само да създаваме положения, но и да ги реализираме. След успеха срещу Селта отборът ни е много мотивиран.“

Лудогорец обаче се препъна срещу Славия в Първа лига и намали само с една точка изоставането си от Левски.