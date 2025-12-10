Ботев (Пд) брани Херо срещу БФС

Ръководството на Ботев (Пд) защити яростно своя нов треньор Димитър Димитров. Още след третия си мач начело на „канарчетата“ Херо беше наказан да не води отбора за три мача заради обиди към съдиите на мача срещу Локомотив (Сф).

„Решението на БФС по никакъв начин не кореспондира с със случилото се – твърди Ботев. - Проверка на докладите съдията и делегата показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно“ и „много добро“. Нещо повече – съдиите не се съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.“

Ботев обяви, че ще подаде жалба срещу Апелативната комисия на БФС, което е допустимо спрямо санкцията.