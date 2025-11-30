Рекорд за Фламенго

Фламенго постави рекорд с триумфа в Копа Либертадорес – 1:0 над Палмейрас. Така най-популярният бразилски тим стана шампион на Южна Америка за четвърти път. А благодарение на него страната се изравни по трофеи с Аржентина – по 25.

Седем години поред бразилски отбори печелят Копа Либертадорес. Три от тях са за Фламенго, две за Палмейрас, по една за Флуминензе и Ботафого.

Данило, бившият ас на Реал и Челси, вкара единствения гол на стадион „Монументал“ в Лима. Защитникът се разписа с глава в средата на второто полувреме. Два пъти в кариерата си Данило е носител и на Шампионската лига в Европа.