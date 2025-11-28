Луди скандали в Южна Америка преди големия финал

Докато Южна Америка се готви за големия финал в Копа Либертадорес между Палмейрас и Фламенго, футболни скандали раздират континента.

Хуан Себастиан Верон, бивш аржентински национал на Аржентина и сега президент на Естудиантес, накара футболистите да се подиграя на новия шампион Расинг с правене на шпалир... с гръб. Верон беше наказан от федерацията да не се занимава с футбол в продължение на шест месеца. По два мача санкция отнесоха и всички играчи, участвали в шпалира. Те ще бъдат излежани през следващия сезон.

За Расинг блести Анхел ди Мария, световен шампион от Мондиал 2022, който се завърна в родния си клуб. Легендарният нападател получи трофея на частна церемония, тъй като недоволството срещу промените регламенти беше твърде голямо.

„Другите да правят, каквото искат – каза Ди Мария. - В крайна сметка ни направиха шпалир. Едно от техните момчета ни призна какво ще се случи. Техен проблем.“

В същото време 17 души получиха червени картони в масов бой между Блуминг и Реал Окуро в четвъртфинал за Купата на Боливия. Двубоят беше прекратен при 2:1, а след края му футболисти, треньори и публика започнаха размяната на юмруци. Полицията използва сълзотворен газ и на терена. Треньорът на Окуро успял с юмрук да повали на земята колега от щаба на съперника.

Боливийската федерация обяви, че в протокола са записани седем червени картона за играчи на Блуминг и четири за Реал Окуро.