Джерард към Ливърпул: Без извинения!

Без извинения! Призивът направи Стивън Джерард, вероятно най-обичаният футболист на „Анфийлд“. Великият капитан не успя да сдържи нервите си след най-слабото представяне на Ливърпул от 72 години насам. Деветата загуба в последните 12 мача за английския шампион дойде повече от болезнено – ПСВ Айндховен дойде пред прочутата трибуна „Коп“ и разгроми съперника с 4:1. При последния сезон с подобно представяне Ливърпул изпадна от елита на английския футбол.

„Все още не сме стигнали чак до такава криза, че да ни трябват години, за да се върнем – коментира Джерард в телевизионното студио. - В Ливърпул има прекрасни футболисти и затова думата „криза“ е твърде силна. Но няма оправдание за случващото се. Видно е, че Ливърпул страда много, получава голове и ако треньорът Арне Слот не намери решения, нещата ще продължат така.“

За първи път от септември 1992 година в зората на Висшата лига „червеният“ колос загуби три поредни мача, получавайки три или четири гола. Преди да дойде ПСВ Айндховен, с Ливърпул се саморазправиха Манчестър Сити и Нотингам – по 3:0. В неделя предстои гостуване на Уест Хем.

„Чуковeте“ не са побеждавали Ливърпул от 2021 година насам, а предният им успех датира от 2017-а.

Колкото и да са верни феновете на английския шампион, след мача започна вълна от недоволство в социалните мрежи и искания за оставка на треньора. „Доволен съм как реагирахме, когато допуснахме първия гол – оправда се Слот. - На почивката резултатът беше 1:1 и никой не очакваше такъв край. Единственият начин да се изправим е да започнем да побеждаваме.“

Капитанът Върджил ван Дайк, който през пролетта преподписа договора си, направи третата дузпа през сезона. Не се е случвало на нито един футболист от Висшата лига през тази кампания. От бялата точка се разписа хърватинът Иван Перишич, който на 36 години и 297 дни стана третият най-възрастен голмайстор от 11-те метра. По-стари от него са били единствено Серхио Рамос и Лука Модрич. А единствено Реал (Мадрид) е вкарвал четири или повече голове на „Анфийлд“ в историята на евротурнирите – при 5:2 през 2023 година.

И докато Ливърпул страда, Арсенал мечтае за требъл! В мача между двата най-силни досега отбори през сезона „артилеристите“ безпощадно сразиха Байерн с 3:1. И ако първото полувреме беше равностойно и завърши 1:1, то през второто на терена имаше един отбор. Арсенал е черна котка за легендарния вратар Мануел Нойер. От десетте си грешки, които е допускал въобще в Шампионската лига, четири са именно срещу английския тим. А попадението на Габриел Мартинели в 77-ата минута сложи край на интригата.

“При първия гол имаше безспорен фаул срещу мен – каза Нойер. - Аз не съм от вратарите, които стоят на земята. Всички знаем как в Арсенал изпълняват корнерите, но това не е Висшата лига. При третия гол губихме в резултата и трябваше да се поема риск. Пасът и отиграването на Мартинели бяха перфектни.“

В Байерн се радват единствено на 17-годишния Ленарт Карл. Тийнейджърът започна като титуляр и изравни резултата. На 17 години и 277 дни Карл е най-младият футболист, разписал се в първите си два мача като титуляр в Шампионската лига. Най-голямото разочарование на „Емирейтс“ се наричаше Хари Кейн. След 21 мача и 15 гола срещу Арсенал, капитанът на Англия за първи път не отправи удар към вратата на този съперник.

След като Интер загуби с 1:2 гостуването на Атлетико, а Манчестър Сити падна от Байер, единственият тим с пет победи от пет мача е Арсенал.

„Изкуството на играта – възкликна вестник „Сън“. - Най-накрая Арсенал спря баварското проклятие и поведе в Шампионската лига.“

„Арсенал сложи край на непобедения Байерн по най-добрия начин“, обобщи френският „Екип“.

„След този мач Арсенал е фаворитът за трофея“, прогнозира каталунският „Мундо Депортиво“.

Шампионът Пари Сен Жермен изигра гала на емоциите – 5:3 срещу Тотнъм. В подобен спектакъл Реал (Мадрид) се справи с Олимпиакос като гост – 4:3. Хеттрик до 29-ата минута направи Килиън Мбапе. Французинът е третият най-бърз с 3 гола в мач от Шампионската лига след Марко Симоне (за Милан срещу Розенборг – 24 минути през 1996 г.) и Роберт Левандовски (за Байерн срещу Залцбург през 2022 г.). А Реал победи Олимпиакос като гост за първи път от пет опита.