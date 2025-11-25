Шестима в Реал искат главата на Алонсо

Шестима футболисти на Реал са пожелали пред президента Флорентино Перес веднага да бъде уволнен треньорът Шаби Алонсо. В три мача поред лидерът в Примера дивисион не може да победи, а последният двубой бе 2:2 срещу малкия Елче.

Главатар на бунтовниците е Винисиус, който е поставил още едно условие – нов договор при 30 милиона евро годишна заплата. В неговата банда са още Ендрик, Родриго, Брахим Диас, Феде Валдерде и Ферлан Менди.

Войната в Реал започна от световното клубно първенство. Тогава Винисиус се разгневи, че трябваше да играе като дясно крило при загубата с 0:4 от ПСЖ. В момента бразилецът получава 18 милиона евро, а има откупна клауза от 1 милиард, Според испанските медии сега Реал му предлатга „само“ 20 милиона, за да склон за нов договор.