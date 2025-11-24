Меси и Роналдо не спират да изумяват света

Въпреки че вече седят далече от Шампионската лига, Лионел Меси и Кристиано Роналдо не спират да изумяват света. В един ден двамата футболни идоли на новия век направиха вълшебства – като че ли да докажат, че отдавна ЕГН-то за тях е просто поредица от цифри.

Да започнем с Меси. Аржентинецът вкара гол и направи хеттрик от асистенции при победата на Интер Маями с 4:0 като гост в полуфиналния плейоф на Мейджърлигата. Лео пряко е замесен в 1300 гола в кариерата си. Вкарал е 896, а подал за други 404. Само през този сезон Меси има 29 попадения в 28 шампионатни мача в Щатите. Шест пъти се разписа в четири двубоя от плейофите. На финала в конференцията Интер Маями ще играе срещу Ню Йорк Сити. Това не се е случвало от дебютния сезон на отбора през 2020 година.

Възможно е финалът на Мейджърлигата да се превърне в дуел между двама от футболистите, оставили дълбок отпечатък в Шампионската лига. В западната конференция Томас Мюлер изведе канадския Ванкувър Уайткапс до финала в Западната конферевция.

На десетки хиляди километри разстояние Кристиано Роналдо кара хората да не вярват, че е почти на 41 години. Португалецът заби рядко срещана задна ножица при победата на Ал Насър с 4:1 над Ал-Кхалеж. Голът на Роналдо припомни изпълнението му в Шампионската лига с екипа на Реал през 2018 година срещу Джанлуиджи Буфон, тогава вратар на Ювентус. Сега Ал Насър е лидер в класирането на Саудитска Арабия без загубена точка от девет мача. А Роналдо още чака да спечели първия си трофей в отбора.