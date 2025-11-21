Стадион с комини в Англия

За първи път в историята светът ще види стадион с комини! Втородизивионният английски Бирмингам показа проект на стойност 1,5 милиарда евро. Предвид голямата промишлена индустрия в града новият стадион ще има 12 комина, високи по 60 метра, които ще се виждат от 50 километра разстояние. Бирмингам е едва третият клуб от града след бившия еврошампион Астън Вила и Уест Бромич.

„Уоу“, написа в социалните мрежи Джуд Белингам, звезда на Реал и рожба на английския тим. Бирмингам вече овековечи неговия номер 22, въпреки че халфът за последно игра в отбора, когато беше на 17 години.

Планът е стадионът да е един от най-модерните на Острова и да е с капацитет от 62 000 зрители.