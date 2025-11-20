Назон и Хаити без фенове на мондиала

Дюкенс Назон, доскорошната звезда на ЦСКА, и съотборниците му от Хаити вероятно ще са без свои фенове на световното първенство. Страната се класира за първи път от 1974 година насам.

През юни Доналд Тръмп издаде заповед за граждани на 12 страни да се отказва виза, което се прави, „за да се защити националната сигурност и интереси на САЩ“. Американският президент обвини своя предшественик Джо Байдън, че е допуснал хиляди хаитяни в Щатите.

В Хаити цари гражданска война, която се разрази след убийството на президента Джовенел Мойс през 2021 г. Въоръжени банди командват столицата Порт-о-Принс, а на чужденци не се препоръчва да влизат в страната.

Докато беше в ЦСКА, Назон също разказваше как не би препоръчал на никой приятел да посещава Хаити в момента.

Заради този проблем националният отбор изигра всичките си домакинства в квалификациите в Кюрасао.