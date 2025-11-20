Най-малките страни на световното

Кюрасао стана най-малката държава в историята на световните финали. Дори точното население не е ясно – едни твърдят, че е малко над 150 000 души, други – малко под 185 000. Всъщност това няма никакво значение! Дори без напусналия по лични причини няколко дни преди съдбовния мач с Ямайка (0:0) треньор Дик Адвокаат карибската държава ще е най-голямата атракция.

Мондиал 2026 ще види още едно малко по-голямо „джудже“. Завинаги в аналите ще остане чудната приказка на Капо Верде, който победи африканския гигант Камерун за първото място в групата си. Островът в Атлантическия океан се превърна в най-малката страна от Черния континент на световно с население от 528 хиляди жители.

Третото място е за Катар. И ако страната, в която живеят 3,1 милиона души беше домакин на миналия мондиал и по право се класира, то сега за първи път го направи чрез квалификации. Азиатският път е по-сложен. В него Катар започна силно, но във втория рунд завърши четвърти, а Иран и Узбекистан отидоха директно на мондиала. Чак в третата и последна група Катар изпревари ОАЕ и Оман.

Стигаме и до най-малката държава, която е печелила титлата. Уругвай е първият шампион (станал още веднъж през 1950 г.), а населението на държавата е само 3,3 милиона души. В края на миналия и началото на новия век тимът пропусна няколко турнира, но от 2010-а е постоянен участник. На миналото световно Уругвай разочарова с отпадане в групата.

Хърватия пък е най-малката европейска страна на мондиал. Но какво е само представянето й! Втора през 2018-а, трета през 2022 и четвърта през 1998-а. Истинско чудо е как може хърватският футбол да е толкова силен със само 3,8 милиона жители.

Следващите най-малки участници на Мондиал 2026 ще бъдат Панама (4,5 милиона души), Нова Зеландия (5,2 милиона), Шотландия (5,5 милиона), Норвегия (5,6 милиона) и Парагвай (7 милиона).

Класацията може да бъде допълнена след плейофите през март. От Европа в нея може да попадне Северна Македония. А междуконтиненталния турнир са държави като Суринам и Нова Каледония. ФИФА определи домакина му. Мачовете ще се играят в мексиканските градове Гуадалахара и Мондерей в последната седмица на март. Стадионите са домакини и на двубои от Мондиал 2026.