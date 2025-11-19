Шотландец вкарва от по-високо задна ножица от Роналдо

Стив Мактомини „надскочи“ Кристиано Роналдо. Общото между двамата – бивши звезди на Манчестър Юнайтед, които ще играят на Мондиал 2026. Халфът на Наполи заби фамозна задна ножица при драмата за историята срещу Дания – 4:2. Когато Мактомини удари топката, кракът му е бил на 2,53 метра над земята. Славната ножица на Роналдо с екипа на Реал срещу Ювентус в Шампионската лига е отчетена при 2,37 метра.

„Никога не съм виждал по-красива задна ножица, бих я сравнил само с изпълненията на Майкъл Джордън“, възкликна треньорът Стив Кларк.

По пътя за първото си световно през новия век Шотландия вкара още един знаменит гол. В деветата минута на продължението Киърън Тиърни стреля зад централната линия и прехвърли вратаря Каспер Шмайхел, който беше излязъл в атака. Първият, който поздрави „смелите сърца“ за класирането на Мондиал 2026, бе тенисистът Анди Мъри.

В същото време в нашата група Испания загуби първи точки след домакинско 2:2 с Турция. Треньорът Луис де ла Фуенте обаче е на мач от фантастичен рекорд. Европейският шампион е в серия от 26 мача без загуба (20 победи в нея). Единствено Хавиер Клементе в периода 1994-1997 г. е имал един повече. В официални двубои Испания няма загуба от 30 двубоя (25 победи), с което би досегашния рекорд на Висенте дел Боске (2010-2013 г.).

Швейцария пък се класира за шести пореден мондиал след 1:1 с Косово.