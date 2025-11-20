Италия трепери от още по-голям срам. Два пъти поред „скуадра адзура“ пропуска световното първенство – просто не може да се класира. В последния си мач отнесе домакинско 1:4 от Норвегия, което сгъсти максимално облаците над Апенините.

Жребият за последния шанс е хвърлен. Наглед Италия има късмет – първо ще играе срещу Северна Ирландия. Момчетата от Острова не са силни, но са известни с огромните си сърца и са способни на изненади. И все пак ако италианците, минат ще се изправят срещу Уелс или Босна и Херцеговина. Със сигурност босненците проклинат късмета си от последния мач срещу Австрия, когато водиха с 1:0 и можеха директно да се класират. Преди 11 години тимът дебютира на световни финали и се представи повече от достойно. Жребият победителят от мача Уелс – Босна и Херцеговина да е домакин на финала.

Балканско дерби очаква вторият от наша група Турция. На полуфинал отборът играе срещу Румъния, а който мине, отива срещу победителя от мача Словакия – Косово. Последният двубой ще е или в Братислава, или в Прищина.

Невиждано слабата в квалификациите Швеция (1 точка) има шанс за поправителен заради Лигата на нациите. „Тре конур“ ще гостуват на Украйна, но не неутрален терен. Домакин на финала ще е победителят в другия мач от потока Полша – Албания.

За подобно на Швеция класиране мечтае Северна Македония. Но жребият беше тежък за съседите – гостуване на Дания. А в другия мач и съответно домакин на финалния бараж ще се срещнат Чехия и Ейре.

На интерконтиненталния плейофен турнир двойките са Нова Каледония – Ямайка и Боливия – Суринам. Победителят от първия мач ще играе финал с ДР Конго, а на втория – срещу Ирак.