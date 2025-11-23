Завръщане на „Камп Ноу“ с рекорди по каталунски

След повече от 900 дни Барселона се завърна на „Камп Ноу“. Легендарният стадион беше бутнат до основи, за да се издигне напълно нов. Барса още не може да използва пълния му капацитет, но още първият мач се превърна в празник.

Победата с 4:0 над Атлетик (Билбао) не беше просто за трите точки. Ханзи Флик повтори постижение от 1970 година. Германският треньор пусна като титуляри седем момчета, които са продукт на славната школа „Ла Масиа“ - Жоан Гарсия, Алехандро Балде, Пау Кубарси, Ламин Ямал, Жерард Мартин, Дани Олмо и Ерик Гарсия. Последният подобен мач на Барса датира от 7 декември 1970 г. срещу Спортинг (Лисабон).

Сега през второто полувреме се появиха още две рожби на клуба – Марк Касадо и Марк Бенал. Историята върна до 31 октомври 1937 година, когато Барса е играла с девет свои юноши при победата над Еспаньол с 9:1.

В 33 поредни мача шампионът на Испания се разписва. Подобно постижение имаше за последно при Ернесто Валверде през 2019 година. Головото шоу поведе Роберт Левандовски, последваха го Фермин Лопес с 2 попадения и Феран Торес.