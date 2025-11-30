Сърдитите старчета пак са заедно! Мюлер е кошмарът на Меси

Две сърдити старчета, които не спират да блестят! В една нощ Лионел Меси и Томас Мюлер спечелиха трофеи зад Океана. Аржентинецът е шампион на Източната конференция, германецът – на Западната. Предстои големият финал между Интер Маями и Ванкувър Уайткатс на 6 декември във Флорида.

Меси има малко истински кошмари във футбол, но един от тях е Мюлер. Шест пъти двамата са се срещали на клубно ниво, пет пъти е печелил Томас. За последно в осминафиналите на Шампионската лига през 2023 година. Най-знаменитият мач на Мюлер е победата на Байерн с 8:2 над Барселона, когато вкара два гола. Освен това на сметката на Томас е и финалът на Мондиал 2014, когато Германия победи Аржентина с 1:0 на „Маракана“.

„Лео, ти промени живота ми! Изпълни мечтата ми! Благодаря ти!“, написа във фейсбук английската легенда Дейвид Бекъм, който е собственик на Интер Маями.

Почти всеки ден се говори за рекордите на Кристиано Роналдо, но какво прави аржентинецът? Откакто навърши 38 години през юни, Меси е изиграл 27 мача, в които вкара 30 гола и даде 20 асистенции. В последния двубой – 5:1 над Ню Йорк Сити, аржентинецът даде голов пас, с който задмина великия Ференц Пушкаш и има 407 асистенции в кариерата.

Около рождения ден на Лео от Байерн си тръгна Мюлер. И благодарение на него за първи път канадски тим ще играе за титлата в Мейджърлигата.