100-ият гол на Холанд в мач на ужасите

Ерлинг Холанд отпразнува 100-ия си гол във Висшата лига в мач, за който може да се напише фил по сценарий на Хичкок. Норвежкото чудо откри резултата за Манчестър Сити при гостуването на Фулъм, като преднината на „гражданите“ стигна до 5:1. Изведнъж нещо се случи на „Крейвън Котидж“! Фулъм започна да вкарва гол след гол и резултатът стана 5:4 в полза на госта.

Холанд е 35-ият футболист със 100 гола във Висшата лига, но е рекордьор. Никой преди не е стигал до тази кота за само 111 двубоя. Досегашният №1 беше великият Алън Шийрър, на когото трябваха 124 срещи.

Сити допусна четири гола и все пак спечели за първи път от 1957 година. Тогава се повтори сегашният резултат, но срещу Шефийлд Уензди. А Фулъм е едва третият отбор в историята на Висшата лига, който вкарва четири гола у дома, но накрая губи след Норич (2 пъти) и Тотнъм.

Двама български нападатели са участници в най-резултатните голове на модерния английски футбол. Димитър Бербатов вкара четири гола за Тотнъм, който спечели с 6:4 срещу Рединг през 2007 година. Бончо Генчев пък игра за Лутън при загубата с 0:9 от Манчестър Юнайтед през 1995-а. Двубоят с най-много голове остава Портсмут – Редивг (7:4).

Гол в петата минута на добавеното време спаси Тотнъм от нов провал. Защитникът Кристиан Ромеро на два пъти изравни за 2:2 срещу Нюкасъл в последния четвърт час. В същото време Евертън отново победи с 1:0 като гост. След Манчестър Юнайтед сега дойде ред на Борнемут.