Хуанхо Родри: Любо е отслабнал 30 килограма, има и метастази

Тревожни новини за състоянието на Любослав Пенев разкри неговият откривател - Хуанхо Родри. Той е човекът, завел го в Испания преди 30 години и който и до днес поддържа близки отношения със семейството му.

"Състоянието му е много сложно, много тревожно", обясни Хуанхо Родри пред радио "Marca", добавяйки, че Пенев е "стабилен и чака решение за лечение".

"Той е свалил 30 килограма за по-малко от месец", разкри още той. Бившият мениджър обясни, че за бившия нападател на Валенсия е планирано лечение, базирано на имунотерапия и ще бъде насочено към забавяне на прогресията на метастазите, тъй като ракът на бъбреците се е разпространил в други органи.

Лечението на Пенев е в частна клиника в Аугсбург, Германия, където разходите са много високи. Родри потвърди, че очакваният диапазон е между 250 000 и 300 000 евро, заради което бившите клубове на Пенев събират пари за лечението му.

В понеделник съпругата на Любослав - Кристина, отправи апел за финансова помощ във връзка с лечението, като предостави дарителска сметка.

В особено емоционален момент Хуанхо си спомни за мащаба на присъствието на Пенев във Валенсия:

"Той е символ на Валенсианизма от дълго време", заяви Родри

и също така описа връзката на българския нападател с Местая: "Никога не съм виждал толкова силна реакция от феновете. Скандирането "Любо, Любо" беше почти синоним на самата Валенсия", обясни той, подчертавайки емоционалното въздействие на неговия спортен дух и личност.

"Той е символ на Валенсианизма от дълго време, никога не съм чувал публиката да вика толкова силно и толкова силно да обича някого", заяви по радио "Marca" Хуанхо Родри.

Връзката между клуба, феновете и футболиста, който прекара 11 години в Испания, е една от движещите сили зад подкрепата, която той получава в тези трудни времена: "Любо е повече от играч... той е самата същност на Валенсия", категоричен е Хуанхо Родри.