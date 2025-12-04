Голям ужас за Мъри в Турция

След като се зарина със златни похвали в турския футбол, Станимир Стоилов изживя и най-големия си ужас. Неговият Гьозтепе отпадна конфузно за купата на страната след 0:1 като гост на Бейоолу Йени Чаршъ в Истанбул. Голът падна още в 10-ата минута.

„Резултатът е срамен – отсече Стоилов. - Поздравявам младия съперник. Ние не показахме нищо от това, което тренираме. Вината е изцяло моя. Никой друг не носи отговорност.“

Гьозтепе е четвърти в турския елит и изостава само на четири точки от Трабзонспор.