Груев наказа световния шампион

Илия Груев беше част от гордата чета на Лийдс, която срази световния клубен шампион Челси с 3:1 във Висшата лига. След като започна като титуляр срещу Манчестър Сити в събота и отборът му падна драматично с 2:3, сега българският национал влезе като резерва в 67-ата минута вместо Ао Танака. Малко след това Доминик Калвърт-Луин вкара третия гол.

Челси има само 19 процента успеваемост на терена на Лийдс, печелейки три от 16 мача във Висшата лига. Единствено по-слаби са резултатите на терена на Манчестър Юнайтед.

В същото време Арсенал продължи да лети на върха с домакинско 2:0 над Брентфорд. Осем от десетте победи на лидера са със сухи мрежи.

Ужасът продължи да застила „Анфийлд“. Гордостта му Ливърпул завърши само 1:1 у дома срещу новака Съндърланд. Три мача поред „червените“ не са печелили на своята арена, а това се е случвало за последно през 2021 година, когато черната серия стигна осем.

В голяма драма Астън Вила победи Брайтън с 4:3 като гост. Ден по-рано Манчестър Сити спечели с 5:4 на терена на Фулъм.