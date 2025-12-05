Стоичков до Инфантино преди жребия

Христо Стоичков беше до Джани Инфантино в часовете преди жребия за груповата фаза на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Кавалерът на „Златната топка“ е един от посланиците на ФИФА по света и беше сред ВИП-гостите във Вашингтон. Денят на жребия съвпадна с 35-ата годишнина от деня, в който Камата спечели първата си „Златна обувка“ - за голмайстор №1 в Европа. Тогава Стоичков вкара 38 гола за ЦСКА и я раздели с Уго Санчес, нападател на Реал (Мадрид).

Преди церемонията във Вашингтон българската легенда разговаря с куп колеги, с които е делили съблекални и е „воювал“ на терена – Юрген Клинсман, Фабио Канаваро, Хосе Луис Чилаверт, Бола Милутинович, Жан-Мари Пфаф, Фабио Канаваро, Бора Милутинович...

На церемонията на жребия присъствие потвърдиха лидерите на трите домакина – Доналд Тръмп (САЩ), Клаудиа Шанбаум (Мексико) и Марк Карни (Канада).

Мексико ще приеме мондиал за рекорден трети път след 1970 и 1986 г. В страната ще има 13 мача. Също толкова са предвидени за Канада. Най-много двубои ще има в САЩ – 78, като финалът ще е в Ню Йорк на 19 юли.