Юнайтед „не иска“ да играе в Шампионската лига

Манчестър Юнайтед все едно умишлено не иска да играе в Шампионската лига! За четвърти път от началото на ноември „червените дяволи“ имат шанс да влязат в Топ 4, но не го правят.

Равенството на „Олд Трафорд“ срещу 18-ия Уест Хем само доказа, че Юнайтед е тим на отделни мачове. Един гол, при това от бека Диого Далот, е твърде малко за завръщане в кралския клас на футбола.

Преди мача Уест Хем беше единственият тим, който имаше повече допуснати голове след корнери от „дяволите“ - 17:15. Сега изравни именно след подобно статично положение. Бруно Фернандеш, капитанът на домакините, вече е изстрелял 40 удара към вратата на „чуковете“, но гол така и не пада. В последния двубой изстрелите бяха шест, а единият от тях срещна гредата.

„Отборът просто свали крака от газта – ядосваше се легендарният капитан Рой Кийн. - От два домакински мача - един гол! Всеки път ме разочароват. В последните 3-4 мача отборът наистина играе слабо. При миналото домакинство почти през цялото време Юнайтед игра с човек повече и загуби. Отборът не е готов дори за пети в класирането!“

Успех срещу Уест Хем щеше да направи „дяволите“ именно пети след Челси. Шокиращо е, че едно място по-надолу е шампионът Ливърпул, който не спира да се дъни през сезона. От Саудитска Арабия долетяха информации, че ще позлатят Мохамед Салах, ако реши да напусне „Анфийлд“. В началото на годината египтянинът преподписа договора си и отказа милионите от Персийския залив.