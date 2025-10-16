Барса беснее срещу Левандовски

Ръководството на Барселона побесня срещу Роберт Левандовски и треньорския щаб на полския национален отбор. Оказа се, че централният нападател е играл дълго време със скъсан мускул на бедрото при победата над Литва с 2:0 в световна квалификация. Известният каталунски спортен журналист Давид Ибанес разкри в социалните мрежи, че клубът не може да възприеме безотговорното отношение на Левандовски, който играл цял мач и с превързано ляво бедро. „От опитен футболист като него се очаква да поиска смяна, за да не влоши състоянието си“, твърди Ибанес.

За Барселона предстоят наглед два лесни мача – домакинства срещу Жирона в Примера дивисион и Олимпиакос в Шампионската лига. Но на 26 октомври е „Ел Класико“ срещу Реал на „Сантяго Бернабеу“, което Левандовски със сигурност пропуска. А вероятно и още двубои след него.

През този сезон 37-годишният поляк рядко играе 90 минути за Барса. Вкарал е само четири гола и е на второ място сред реализаторите след Феран Торес.